НБУ визнаватиме структуру власності банків непрозорою, якщо не вдасться встановити реальних контролерів

Національний банк України закріпив за собою право визнавати структуру власності фінансових установ непрозорою за неможливості встановити особу або осіб, які здійснюють значний вплив на управління або діяльність банків.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №109, яка набуває чинності 11 листопада.

За інформацією регулятора, цією ж постановою спрощується порядок надання банками відомостей про структуру власності, і тепер подавати таку інформацію в Національний банк можна в електронному вигляді.

Також регулятор уточнив вимоги щодо оформлення документів. Тепер документи щодо структури власності повинні містити повну та достовірну інформацію на дату їх подання, а документи іноземною мовою повинні бути перекладені на українську мову.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у квітні 2016 року завершив основний етап розкриття реальних власників українських банків, який стартував у березні 2015 року, коли регулятор зобов'язав банки надати інформацію про своїх реальних власників і контролерів.

За інформацією НБУ, в даний час банківська система України очищена, на 100% прозора і готова до повномасштабного відновлення кредитування.