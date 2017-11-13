Інвестори йдуть у Cash: курс Bitcoin впав майже на 30%
09:00, 13 листопада 2017Фінанси
2014
Сьогодні вранці курс Bitcoin становив $5605, а 8 листопада, на максимумі, він коштував $7882.
Ілюстрація REUTERS
Курс однієї з найпопулярніших у світі криптовалют – Bitcoin - різко впав після досягнення історичного максимуму 8 листопада, пише Прайм з посиланням на агентство Bloomberg.
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За даними агентства, за минулі вихідні курс Bitcoin знизився на 10%, а загальне падіння менш ніж за тиждень становило 29%.
Отже, сьогодні вранці курс Bitcoin становив $5605, а 8 листопада, на максимумі, він коштував $7882.
Видання пояснює, що це пов'язано з переходом інвесторів на альтернативну криптовалюту - Bitcoin Cash - вона відокремилася від Bitcoin в серпні.
Ця нова валюта зросла з п'ятниці, 10 листопада, на 40%, і на вечір неділі її ціна була на позначці $2426.
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