До України прилетів президент Світового банку

Президент Світового банку Джим Йонг Кім розпочав дводенний візит в Україну, під час якого планує зустрічі з керівництвом країни.

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Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, на запрошення якого Джим Кім прибув в Україну.

«Сьогодні розпочався дводенний візит в Україну президента Світового банку Джима Кіма. Під час зустрічі в Вашингтоні я запросив його відвідати Україну, щоб побачити зміни, що відбуваються в нашій країні, та пересвідчитися у значній ролі Світового банку в цих змінах», - написав Данилюк на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За його словами, в даний час Кім проводить сніданок з представниками агробізнесу, щоб обговорити шляхи збільшення продуктивності в агросекторі і роль нашої країни в глобальній продуктовій безпеці.

«Далі в програмі багато важливих зустрічей, зокрема, з президентом Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, а також зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм та керівниками парламентських фракцій», - додав Данилюк.

Довідка УНІАН. Світовий банк - міжнародна фінансова організація, яка надає фінансову і технічну допомогу країнам, що розвиваються. За останні два роки Група Світового банку надала Україні близько 4,7 млрд дол. США у формі бюджетної фінансової допомоги, інвестиційних операцій і фінансування приватного сектора.