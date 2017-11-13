S&P дав прогнози щодо економіки України та курсу гривні

Економіка України змогла пережити шок від торговельної блокади на Донбасі в першому кварталі й за підсумками 2017 року зросте на 2,2%, вважають у міжнародному рейтинговому агентстві Standard & Poor's (S&P).

Читайте такожЄБРР: економіка України цього року зросте на 2%

Як повідомляється на сайті агентства, в подальшому очікується прискорення зростання реального ВВП України до 2,9% у 2018 році, 3% у 2019-му і 3,2% у 2020-му.

Споживча інфляція, за прогнозами S&P, становитиме 14,3% цього року, 8,7% - у 2018-му, 8% - у 2019-му і 7,5% - у 2020-му.

Курс національної валюти нашої країни в агентстві спрогнозували на рівні 26,9 грн/дол. на кінець поточного року, 27,3 – 2018-го, 27,5 – 2019-го і 2020-го.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній та національній валютах на рівні «B-/В» зі стабільним прогнозом.

Міжнародний валютний фонд 10 жовтня зберіг прогноз зростання реального ВВП України в 2017 році на 2% при споживчій інфляції на кінець року в розмірі 10%.

Раніше, 3 жовтня, Світовий банк також зберіг прогноз зростання української економіки в 2017 році на 2% при інфляції 10%.

У Кабінеті міністрів України прогнозують зростання економіки поточного року на 1,8% при інфляції 12,9%, у Національному банку - на 2,2% при інфляції на кінець року 12,2%.

ВВП України у другому кварталі 2017 року в річному вираженні зріс на 2,3%, у першому кварталі - на 2,5%.

Інфляція в Україні в жовтні становила 1,2% до попереднього місяця і 14,6% - у річному вираженні.