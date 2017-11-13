S&P спрогнозувало, коли Україна отримає черговий транш МВФ

Українська влада досягла прогресу в деяких реформах у рамках програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду, проте цей прогрес дуже повільний, і, швидше за все, отримання наступного траншу кредиту буде можливим не раніше першого кварталу 2018 року.

Таку думку висловили експерти міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's (S & P) у коментарі про підтвердження рейтингів України на рівні «B- / В» зі стабільним прогнозом, опублікованому на сайті агентства.

У S & P зазначили, що на даний момент українська влада освоїла близько половини із 17,5 млрд дол. фінансування, доступного за програмою EFF. «Вікно можливостей для реалізації деяких зі складних реформ поступово зачиняється: в Україні очікуються президентські вибори в першому кварталі 2019 року і парламентські вибори в третьому кварталі 2019 року», - йдеться у коментарі.

Експерти S & P нагадали, що для отримання чергового траншу кредиту МВФ на 1 млрд дол. потрібне проведення пенсійної реформи, ухвалення законодавства про приватизацію, створення антикорупційного суду і реалізація запланованого збільшення тарифів на електроенергію.

Земельна реформа, на думку агентства, стане необхідною умовою для одного з наступних переглядів програми з МВФ.

У S & P наголосили, що продовження співпраці з МВФ має вирішальне значення для підтримки відновлення України та доступу нашої країни на міжнародні ринки капіталу.

Довідка УНІАН. МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. у березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

Наприкінці жовтня в Національному банку озвучили прогноз, що черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування EFF буде отримано в першому кварталі 2018 року, а не до кінця поточного року, як очікувалося раніше.

Водночас міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна ще може у поточному році отримати транш кредиту від МВФ за умови ухвалення ВР необхідних законопроектів.

Технічна місія ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду працює в Києві з 9 по 17 листопада для обговорення проекту державного бюджету України на 2018 рік.