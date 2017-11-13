Зростання цін прискориться: МВФ погіршив прогноз інфляції в Україні

Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України в 2017 році на рівні 2% і погіршив прогноз середньорічної інфляції на 1,3 процентного пункта - до 12,8%.

Про це йдеться в опублікованому Фондом регіональному економічному прогнозі для Європи.

При цьому прогноз зростання ВВП України в 2018 році також залишився незмінним і становив 3,2%, у 2019 році - 3,5%. Водночас прогноз інфляції на 2018 рік був погіршений на 0,4 процентного пункта - до 10%, на 2019 рік - був погіршений на 0,5 процентного пункта, до 7%.

Крім того, в МВФ прогнозують зростання внутрішнього попиту в 2017 році на 4,1%, у 2018 році - на 4%, у 2019 році - на 4,2%; частку інвестицій у ВВП у 2017 році - на рівні 21%, у 2018 році - на рівні 23,2%, у 2019 році - 25,1%; безробіття в 2017 році - 9,5%, у 2018 році - 9,3%, у 2019 році - 8,8%; державний борг до ВВП у 2017 році - 86,2%, у 2018 році - 83,5%, у 2019 році - 77,9%.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в другому кварталі 2017 року річному вираженні зріс на 2,3%, у першому кварталі - на 2,5%.

Інфляція в Україні в жовтні становила 1,2% до попереднього місяця і 14,6% - у річному вираженні.

Кабінет міністрів України наприкінці травня погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% із раніше прогнозованих 3%, а прогноз інфляції - до 12,9% із 8,1%, закладених у бюджеті-2017. Національний банк України також прогнозує зростання ВВП у 2017 році на рівні 1,8%.

Проект держбюджету України на 2018 рік розроблено на базі середньострокової бюджетної резолюції з прогнозованими показниками зростання економіки в 2018 році на 3% при інфляції в 11%.