Парубій сподівається, що Рада завтра прийме держбюджет-2018 в першому читанні

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сподівається, що парламент завтра, 14 листопада, ухвалить законопроект про державний бюджет на 2018 рік у першому читанні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Говорячи про питання порядку денного, який планується розглянути цього тижня, спікер зазначив, що першим блоком у вівторок планується розгляд питань аграрної політики.

«Потім у нас стоїть блок, напевно, найважливіший на цей тиждень - це блок питань державного бюджету України», - наголосив Парубій і додав, що в цьому бюджеті питання безпеки і оборони є пріоритетом номер 1.

Голова Верховної Ради висловив сподівання, що парламент зможе об’єднатися довкола ухвалення бюджету в першому читанні.

В середу, додав Парубій, розглядатимуться законопроекти щодо ратифікації міжнародних угод, а в четвер робота розпочнеться із законопроекту про державні символи України.

Крім того, у четвер планується розгляд законопроекту №6265, який стосується одного з етапів реформи парламенту. Парубій звернувся до усіх голів фракцій з тим, щоб вони пропрацювали цей законопроект і підтримали його.

«Попередній раз ми не добрали буквально кілька голосів. Це законопроект, який стосується співвідношення комітетів і міністерств», - нагадав спікер і зауважив, що наступного тижня представники парламенту матимуть поїздку на семінар «Діалоги Моне», де поспілкуються з європарламентаріями, тому було б добре, якби перед цим ВР ухвалила цей законопроект у першому читанні.

Крім того, у четвер розглядатиметься блок питань транспорту.