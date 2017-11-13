Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

У понеділок, 13 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,47/26,49 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 30,82/30,84 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4460/0,4466 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,4883 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 204 угоди на суму 110,42 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 10 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,50/26,52 грн/дол.

Тижнем раніше, в п'ятницю 3 листопада, котирування гривні до долара на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 26,95/26,97 грн/дол., тобто, за тиждень гривня зміцнилася до долара на 45 копійок, або на 1,7%.

Поточні котирування гривні до євро перебували на рівні 30,87/30,89 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,44/0,45 грн/рубль.