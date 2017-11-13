Зростання зарплат в Україні може прискорити інфляцію - МВФ

Середньомісячна номінальна заробітна плата в Україні у 2017 році зросла на 35%, що створює ризик прискорення інфляції. Про це йдеться в опублікованій Міжнародним валютним фондом регіональному економічному прогнозі для Європи.

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"В Україні зростання номінальної зарплати в середньому становить 35% у 2017 році, відображаючи подвоєння мінімальної зарплати і велике зростання зарплат держслужбовців", - йдеться в документі.

При цьому у Фонді зазначили, що подібна ситуація призводить до зростання вартості робочої сили і ризику збільшення інфляції.

"Це стимулює велике зростання вартості робочої сили і несе ризик прискорення інфляції", - підкреслюють в МВФ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2017 року порівняно з серпнем збільшилася на 3,3%, а порівняно з аналогічним місяцем 2016 року зросла на 37,2% - до 7351 гривні.

МВФ у жовтні погіршив прогноз середньорічної інфляції в Україні за підсумками 2017 року до 12,8% з 11,5%. Уряд прогнозує інфляцію за підсумками року на рівні 12,9%.