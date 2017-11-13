У Нацбанку не бачать альтернативи співпраці з МВФ

Для України є критичним продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом до кінця 2018 року, а також нова програма співпраці з ним.

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Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурий в ефірі однієї з телепрограм.

"Для України вкрай критично продовження співпраці з МВФ, і не тільки до кінця 2018 року, але і нова програма Міжнародного валютного фонду, тому що це запорука проведення реформ і заставу макрофінансової стабільності", - сказав він.

Довідка УНІАН. МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів в березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів.

Наприкінці жовтня в Національному банку озвучили прогноз, що черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування EFF буде отримано в першому кварталі 2018 року, а не до кінця поточного року, як очікувалося раніше.

Разом з тим міністр фінансів Олександр Данилюк вважає, що Україна ще може в поточному році отримати транш кредиту від МВФ за умови прийняття парламентом необхідних законопроектів.

Технічна місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду працює в Києві з 9 по 17 листопада для обговорення проекту державного бюджету України на 2018 рік.