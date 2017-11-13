Парубій назвав терміни остаточного ухвалення держбюджету-2018

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій розраховує на остаточне ухвалення держбюджету-2018 всередині грудня, а завтра парламент почне його розгляд о 16.00.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

За словами спікера, розгляд питання щодо державного бюджету України на 2018 рік планується на вівторок.

«Ми плануємо почати розгляд питань блоку Бюджетного комітету о 16.00», - сказав Парубій.

Він додав, що розраховує на те, що парламент завтра зможе ухвалити відповідний законопроект у першому читанні.

«Я впевнений, що після пропозицій народних депутатів і Бюджетного комітету Кабмін в дуже короткий термін зможе розглянути ці пропозиції, щоб ми всередині грудня змогли вийти на остаточне прийняття бюджету», - додав голова ВР.