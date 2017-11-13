У Нацбанку пояснили перевищення купівлі над продажем валюти українцями в жовтні

Перевищення купівлі валюти населенням над продажем в жовтні вперше з січня 2015 року пов'язано з лібералізацією валютної та сезонним фактором. Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурий в ефірі однієї з телепрограм.

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"Ми вважаємо, що є два фактори. Перший - це те, що НБУ проводить лібералізацію і в серпні цього року ми дозволили банкам продавати більше валюти з позиції, і вони стали більше валюти продавати населенню. З іншого боку, восени ми завжди маємо сезонний фактор - це і купівля валюти населенням, і покупка валюти "сірої" економікою", - сказав Чурий.

При цьому він зазначив, що ситуація на валютному ринку спокійна і збалансована.

"На сьогодні ми маємо сприятливе зовнішньоекономічне середовище. Ціни на товари українського експорту знаходяться на високому рівні, це стосується металургії, ми маємо непоганий урожай, який також забезпечує експортні надходження, ми бачимо ситуацію з надходженням коштів в українські ОВДП (облігації внутрішньої держпозики – УНІАН). Все це призводить до значних надходжень валюти", - зазначив Чурий.

Як повідомляв УНІАН, чиста купівля (перевищення купівлі над продажем) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в жовтні становила 2,4 мільйона доларів. Останній раз купівля валюти населенням через банки перевищувала її продаж в січні 2015 року, коли українці купили на 19,4 мільйона доларів більше, ніж продали, і після цього продаж готівкової валюти населенням через банківську систему перевищував її купівлю.