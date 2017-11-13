Великі платники задекларували 50 мільярдів податку на прибуток

Великі платники податків за підсумками січня-вересня 2017 року задекларували 48,3 мільярда гривень податку на прибуток, що на 46,3% більше фактичних надходжень за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook офіс великих платників податків.

Згідно з повідомленням, задекларований обсяг доходів великих платників податків за той же період становив 3 359,8 мільярда гривень, що на 10,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та становить 68,6% від обсягу доходів бізнесу по Україні загалом.

Як повідомляв УНІАН, великі платники податків за 10 місяців 2017 платники перерахували до бюджету 37,9 мільярда гривень податку на прибуток.