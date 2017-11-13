Ліквідацію банку "Національні інвестиції" продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив процедуру ліквідації банку "Національні інвестиції" на 1 рік - до 2 грудня 2018 року включно. Як повідомила прес-служба Фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Іллі Луньо.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації банку "Національні інвестиції" 3 грудня 2015 року. Національний банк визнав банк неплатоспроможним 17 вересня 2015 року, і з цього часу в банку працювала тимчасова адміністрація.

Банк "Національні інвестиції" працював на ринку України з 2011 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За інформацією банку, його найбільшим власником була Наталя Огородник, прямо і опосередковано володіє часткою в 33,7407% через компанії "Украгроспилка", "Віадук" і "Еко".