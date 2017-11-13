Світовий банк шукає можливість розширити підтримку України

Світовий банк шукає можливість розширення фінансової підтримки здійснюваних в Україні реформ. Про це повідомив президент групи Світового банку Джим Йонг Кім в ході зустрічі зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм та керівниками парламентських фракцій.

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"Наша відданість Україні була очевидна. Коли ми досягли можливого ліміту кредитування України, ми обмінялися певними зобов'язаннями з європейськими інституційними банками з тим, щоб ми могли дати більше коштів Україні. Зараз ми додатково шукаємо можливості звільнити ті чи інші ресурси для того, щоб направити їх в Україну", - сказав він.

Кім підкреслив, що зусилля української влади і народу України у здійсненні важливих для країни реформ незаперечні, проте в цьому напрямку ще багато належить зробити. "Хочу висловити свою підтримку: ми і далі будемо підтримувати ваші зусилля", - додав Кім.

У свою чергу, Парубій подякував керівництво Світового банку за підтримку України і запевнив, що парламент налаштований і надалі приймати необхідні зміни в законодавство для реалізації реформ за підтримки Світового банку.

"Від імені Верховної Ради хочу подякувати і запевнити, що Україна й надалі розраховує на тісну і плідну співпрацю",- сказав глава парламенту.

Як повідомляв УНІАН, президент групи Світового банку Джим Кім почав дводенний візит до України, в ході якого планує зустрічі з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм та керівниками парламентських фракцій.

Світовий банк - міжнародна фінансова організація, яка надає фінансову та технічну допомогу країнам, що розвиваються. За останні два роки група Світового банку надала Україні близько 4,7 мільярда доларів США у формі бюджетної фінансової допомоги, інвестиційних операцій і фінансування приватного сектора.