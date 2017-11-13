Для України важлива участь Світового банку у відновленні Донбасу після окупації Росією - Парубій

Для України вкрай важлива участь Світового банку у відновленні населених пунктів Донбасу, які перебували під окупацією Росії.

Про це сказав голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час зустрічі з президентом групи Світового банку Джимом Йонг Кімом за участю голів депутатських фракцій та груп парламенту України.

Як повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України, Парубій зазначив, що за 25 років Світовим банком на інвестиційні проекти в Україні було виділено понад 11 млрд дол.

Також спікер ВР наголосив, що для України вкрай важлива участь Світового банку у вирішенні питань, пов’язаних з реорганізацією і відновленням населених пунктів сходу України, які перебували під окупацією Росії, а також допомога у вирішенні проблем, пов’язаних з організацією життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб.

«Це великі виклики, що стоять перед нашою країною», - зазначив він і додав, що країні доводиться проводити реформи у всіх сферах суспільного життя і опікуватись внутрішньо переміщеними особами, які потерпіли від російської агресії і потребують підтримки держави.

Зі свого боку Кім зауважив, що Світовий банк шукає можливості розширення фінансової підтримки реформ, що проводяться в Україні, і назвав важливими сферами реформування для подальшого отримання інвестицій охорону здоров’я, земельну реформу та боротьбу із корупцією.

На переконання президента групи Світового банку, інвестиції в Україну збільшить підвищення прозорості та відкриття ринку землі. Він вважає, що «прихід інвесторів у цей сектор призведе до підвищення продуктивності. Для мільйонів людей – власників паїв і ділянок це додаткові доходи від оренди, це дасть можливість наповнити бюджет і звільнити кошти, які можна буде направити на інші напрями, зокрема, на охорону здоров’я».

За його словами, відкриття ринку землі дозволить за попередніми підрахунками збільшити ВВП на 1,5%, і це той сектор, на який звертають найбільшу увагу інвестори з точки зору подальшого розвитку України.

Читайте такожЄС планує виділити 50 мільйонів євро на відновлення Донбасу

Також Кім заявив, що наступним кроком має бути створення «незалежного вищого антикорупційного суду, це є одним із ключових пріоритетів». За його словами, після того, як будуть зроблені кроки щодо проведення земельної реформи та створення антикорупційного суду, можна говорити про подальші інвестиції. Це, на його думку, стане запорукою змін у зовнішньому іміджі України. «У світі є 40 трлн дол., які шукають свого адресата - Україна могла б стати таким місцем», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, президент групи Світового банку Джим Кім розпочав дводенний візит в Україну, під час якого планує зустрічі з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм і керівниками парламентських фракцій.

Світовий банк - міжнародна фінансова організація, що надає фінансову і технічну допомогу країнам, що розвиваються. За останні два роки група Світового банку надала Україні близько 4,7 млрд дол. США у формі бюджетної фінансової допомоги, інвестиційних операцій і фінансування приватного сектора.