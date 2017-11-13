Екс-власники "Укрінбанку" намагаються вивести з нього активи – Фонд гарантування

Колишні власники ліквідованого "Укрінбанку" всупереч рішенням Верховного суду про правомірність виведення банку з ринку продовжують здійснювати дії для виведення його активів.

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Як повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізосіб, якщо раніше екс-власник "Укрінбанку" Володимир Клименко створив для виведення активів з банку компанію "Укрінком", то тепер він має намір оголосити компанію банкрутом, щоб позбавити Фонд можливості задоволення вимог кредиторів банку.

"З цього приводу Фонд гарантування звернувся в правоохоронні органи і чекає притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності", - наголошується в повідомленні.

За оцінками Фонду, дії колишніх власників банку можуть заподіяти шкоду державі в розмірі майже 2 мільярди гривень.

Довідка УНІАН. "Укрінбанк" (Український інноваційний банк) працює на ринку України з 1989 року. Ключовим власником банку був Володимир Клименко. Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію "Укрінбанку" з 23 березня 2016 року. З 24 грудня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація.

У жовтні 2017 року Верховний суд України скасував рішення адміністративних судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій на користь екс-власників "Укрінбанку" за позовом до НБУ та Фондом гарантування, визнавши законними рішення про визнання банку неплатоспроможним та про введення тимчасової адміністрації.