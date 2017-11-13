Голова Житомирської ОДА Гундич обговорив з німецьким експертом шляхи інвестиційного розвитку регіону

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні обговорив з німецьким експертом шляхи інвестиційного розвитку Житомирщини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, німецький експерт Геро Фрідель у Житомирі протягом тижня проводив навчання з питань залучення інвестицій у департаменті економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва ОДА і Агенції регіонального розвитку.

Сьогодні ж Гундич обговорив з цим експертом результати тренінгів.

За словами Фріделя, Агенції регіонального розвитку потрібно швидко рухатися у трьох напрямках.

«Перший крок – це працювати ближче з департаментом економічного розвитку. Є гарна співпраця, але вона може бути ще кращою, щоб ці дві одиниці доповнювали одна одну ( департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва ОДА і Агенція регіонального розвитку - УНІАН). Потрібно налагоджувати зв’язки і з міською агенцією. Другий крок – IT-технології. Інвестиційний портал має працювати за принципом платформи ProZorro та Кадастрової карти, які діють в Україні. Це має бути міжнародна платформа. Потрібно вже зараз думати над її просуванням, адже через 3-4 роки всі перейдуть на такий формат. І третій крок – фінансування Агенції за рахунок грантів», – розповів німецький експерт.

Голова ОДА, у свою чергу, подякував німецькому експерту.

«Ваш досвід для нас дуже цінний. Сподіваємося, що ваші поради дозволять нам швидше розвивати Агенцію за європейським прикладом, адже ми покладаємо на неї великі надії як на помічника у інвестиційній розбудові Житомирщини», – зазначив Гундич.

Завтра, 14 листопада, о 9.00 год. у Житомирській ОДА за участю Фріделя відбудеться тренінг для підприємців і управлінців з актуальних питань розвитку бізнесу.