Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2648,7953 (13 листопада – 2651,6730)

100 EUR – 3087,4358 (13 листопада – 3090,2597)

10 RUR – 4,4757 (13 листопада – 4,4731)

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Як повідомляє УНІАН, 13 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,49/26,51 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,8952/30,9159 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4880 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 486 угод на суму 254,26 мільйона доларів.