НБУ знову підвищив вимоги до аудиторів банків

Національний банк затвердив зміни до порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які мають право на перевірки банків, встановивши додаткові вимоги для включення до цього реєстру.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №110, серед цих вимог збільшення до двох років мінімального строку договірних відносин аудиторської фірми з банком, збільшення мінімальної чисельності аудиторів з банківським сертифікатом до трьох осіб і підвищення кваліфікації працівників.

Крім того, регулятор буде вимагати наявності в аудиторській фірмі технічних умов і приміщення для аудиторської діяльності, а також перевіряти факт включення цієї фірми до реєстру Аудиторської палати України з переліком фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.

Також НБУ розширив перелік підстав для відмови аудиторській фірмі у включенні в реєстр.

Довідка УНІАН. Національний банк України в межах чинного законодавства веде реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків. У вересні НБУ продовжив на п'ять років строк дії свідоцтв про внесення в реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, 14 аудиторським фірмам. У цьому переліку компанії "Аваль", "Актив-Аудит", "Бейкер Тіллі Україна", "Грантьє", "Ернст енд Янг Аудиторські послуги", "Кадастр-Аудит", "КиевАудит", "КПМГ Аудит", "ПКФ Аудит-Фінанси", "Рада ЛТД", "РСМ України", "Каупервуд", "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані", "Респект".