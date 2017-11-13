Низька зарплата та великий стаж: у Кабміні пообіцяли переглянути пенсії

Уряд розробить механізм для підвищення пенсій людям, у яких великий трудовий стаж, але з-за економічної ситуації протягом усього життя отримували низькі зарплати, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України з посиланням на керівника відомства Андрій Рева.

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"Сьогодні в уряді розглядаються різні механізми для збільшення рівня пенсійного забезпечення тих громадян, які мають значний страховий стаж, але через низькі зарплати отримують мізерні пенсії", - процитувала прес-служба Реву.

Згідно з повідомленням, Рева зазначив, що це люди, які все життя важко працювали в колгоспах за "трудодні", ті, хто працювали санітарками та фельдшерами, і інші люди, які працювали по тридцять років і більше.

"Ми обов'язково забезпечимо їхнє право на гідну пенсію, і зараз проводиться активна робота в цьому напрямку", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, закон про пенсійну реформу Верховна Рада ухвалила 3 жовтня, він набув чинності 11 жовтня 2017 року. Згідно із законом, розмір пенсії кожного громадянина України буде розраховуватися за новою формулою.

Базова середня заробітна плата для розрахунку пенсій становить 3764 гривні 60 копійок, що майже в три рази більше, ніж до реформи - 1197 гривень.

В результаті перерахунку пенсії були підвищені для 10,2 мільйона пенсіонерів. Доплату до 200 гривень одержали 4 мільйона 794,8 тисячі осіб, доплату в розмірі від 200 до 500 гривень – 2 мільйони 069,8 тисячі осіб. Підвищення пенсій у розмірі від 500 гривень до 1000 гривень торкнулося 1 мільйона 291,6 тисячі пенсіонерів, і ще 2 мільйона 082,6 тисячі людей отримали збільшені пенсії більш ніж на 1000 гривень.