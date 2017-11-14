Фонд гарантування з початку року отримав більше 3 мільярдів внесків банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні-жовтні 2017 року отримав регулярні внески банків-учасників на суму 3,314 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті фонду, станом на 1 жовтня в реєстрі його учасників налічувалося 89 банків.

Фонд нагадав, що на 1 листопада обсяг його фінансових ресурсів становив 14,295 млрд грн, що на 6,7% нижче за показник на початок року.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в 1999 році і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року в Україні розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.