В офшорах сховано десятки трильйонів доларів - аналітики

Аналітична компанія Boston Consulting Group порахувала, що в офшорах сховано 10-13 відсотків світового ВВП. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожParadise Papers: багатії сховали в офшорах майже 8 трильйонів євро

За їхніми даними, обсяги світових коштів в офшорах продовжують зростати: з 6 трлн доларів у 2005 році до 10 трлн доларів в 2016 році.

Некомерційна організація Tax Justice Network у своєму дослідженні підрахувала не тільки фінансові активи, але й різні цінності, записані на офшори: яхти, предмети мистецтва, нерухомість. За даними Tax Justice Network, тільки в 2010 році в офшорах зберігалося 21-32 трлн доларів.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний консорціум журналістських розслідувань 5 листопада оприлюднив новий масив документів, який за масштабом можна порівняти з "панамськими досьє".

Репортери, що входять в Міжнародний консорціум журналістських розслідувань, розкрили нові схеми ухилення від сплати податків високопоставлених політиків, вивчивши близько 13,4 мільйона секретних документів.

Викриття, яке за своїм масштабом можна порівняти з "панамськими досьє", проливає, зокрема, світло і на ділові зв'язки високопоставлених членів адміністрації американського лідера Дональда Трампа з російськими наближеними президента Володимира Путіна.

Зокрема, у розслідуванні фігурує ім'я американського міністра торгівлі Вілбура Росса, якого пов'язують комерційні інтереси з компанією Navigator Holdings, що базується у Великій Британії та співпрацює з найбільшим нафтохімічним холдингом Росії "Сибур".

"Панамські досьє" були оприлюднені Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань навесні 2016 року. В них йдеться про численні офшорні компанії, що використовуються лідерами держав, політиками, знаменитостями, відомими спортсменами. Розслідування базується на 2,6 терабайта даних, які включають у себе 11,5 млн документів, викрадених із серверів фірми Mossack Fonseca - одного з провідних реєстраторів офшорів у світі. Документи викликали великий резонанс у багатьох країнах.