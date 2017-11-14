У Києві виявили "центр мінімізації митних платежів", який діяв за участі китайців

У Києві правоохоронці викрили незаконну діяльність "центру мінімізації митних платежів", спрямовану на ухилення від сплати податків низкою підприємств за участі громадян Китаю.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

"Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №5 слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві викрито незаконну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків низкою підприємств за участі громадян Китайської народної республіки", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що групою осіб за участі громадян Китаю в період 2016 - 2017 років здійснювалось ввезення на митну територію України товарів (текстилю, взуття тощо) на загальну суму 50,3 млн грн від підконтрольних Китайських підприємств-нерезидентів та у подальшому документально оформлювалось реалізацію імпортованих товарів на фіктивні підприємства.

"У ході проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено 385 печаток та штампів суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» та підприємств нерезидентів, готівкові кошти, а саме понад 9 млн гривень, близько 200 тис. доларів США та майже 23 тис. євро, чорнові записи, електронні носії, мобільні телефони, банківські картки, фінансово-господарські документи, комп’ютерна та інша техніка, а також спецзасоби, вилучені з цивільного обороту, зокрема: наручники та гумова палиця ПР-73", - повідомили у прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, наразі триває досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

"Вживаються заходи щодо накладення арештів на рахунки фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, призначення судових експертиз, проведення податкових перевірок та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності", - сказано в повідомленні.