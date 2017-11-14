Великобританія виводить з обігу паперову 10-фунтову купюру

Банк Англії оголосив про виведення з обігу на території Великобританії паперової 10-фунтової купюри, повідомляє телеканал Sky News з посиланням на регулятора країни.

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З грошового обігу вилучається купюра із зображенням вченого Чарльза Дарвіна. Повністю з обігу купюра зникне в березні наступного 2018 року.

Регулятор зазначає, що до зазначеного часу громадянам, у кого на руках є десятифунтові банкноти, необхідно ці гроші витратити. Після березня наступного року ці гроші можна буде обміняти на купюри нового зразка лише в самому Банку Англії.