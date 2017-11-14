Президент СБ: ми робимо ставку на Україну, і ця ставка - одна з найбільших у світі

Світовий банк своєю підтримкою робить одну з найбільших у світі ставок на успіх реформ в Україні і тісно співпрацює з Міжнародним валютним фондом для збільшення підтримки.

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Про це заявив голова Групи Світового банку Джим Йонг Кім в Києві на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

«У нас є ліміти підтримки, і у випадку з Україною ми перевищили цей ліміт... І ми щільно працює з МВФ для того, щоб ще більше збільшити підтримку. Насправді, ми робимо ставку на Україну, на процес реформ, і ця ставка - одна з найбільших у світі», - сказав президент СБ.

За словами Джим Йонг Кіма, Світовий банк довіряє прем'єр-міністру і президенту України в проведенні реформ у країні.

«Ми віримо в прем'єр-міністра, в президента України Петра Порошенка, і в успіх реформ», - наголосив президент СБ.

Як повідомляв УНІАН, президент групи Світового банку Джим Кім 13 листопада розпочав дводенний візит до України, під час якого планує зустрічі з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм та керівниками парламентських фракцій.

Світовий банк - міжнародна фінансова організація, яка надає фінансову та технічну допомогу країнам, що розвиваються. За останні два роки група Світового банку надала Україні близько 4,7 млрд дол. США у формі бюджетної фінансової допомоги, інвестиційних операцій і фінансування приватного сектора.