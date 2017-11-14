Світовий банк не підтримує ряд поправок до закону про пенсійну реформу

Світовий банк не підтримує ряд поправок, які були внесені до законопроекту про пенсійну реформу перед його прийняттям Верховною Радою, проте перебуває в тісній співпраці з Міністерством соціальної політики України для таргетування реформи на підтримку бідних верств населення.

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Про це заявив президент Групи Світового банку Джим Йонг Кім у Києві на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

«Ми дуже уважно стежимо за пенсійною реформою. Ми знаємо, що було внесено поправки до закону. Краще б їх не було, але ми перебуваємо в тісному співробітництві з міністерством (Міністерством соціальної політики - УНІАН), і наше головне завдання - щоб пенсійна реформа була зосереджена на підтримці бідних. Й інструменти досягнення цієї мети є», - сказав президент СБ.

При цьому, за словами Джим Йонг Кіма, прийняття пенсійної реформи є сміливим кроком, а її імплементація в діючій формі відповідає викликам, які стоять перед країною.

«Реформа має запас міцності і може забезпечити захист бідних верств населення», - сказав голова СБ.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд продовжує вивчати прийняту Верховною Радою пенсійну реформу на предмет її відповідності цілям програми співпраці з Україною.

Закон про пенсійну реформу набув чинності 11 жовтня 2017 року. Відповідно до закону, розмір пенсії кожного громадянина України розраховуватиметься за новою формулою.

Базова середня заробітна плата для розрахунку пенсій становить 3764 грн 60 коп., що майже втричі більше, ніж до реформи - 1197 грн.

Внаслідок перерахунку пенсії було підвищено для 10,2 млн пенсіонерів. Доплату до 200 грн отримали 4 млн 794,8 тис. осіб, доплату в розмірі від 200 до 500 грн - 2 млн 069,8 тис. осіб. Підвищення пенсій у розмірі від 500 грн до 1000 грн торкнулося 1 млн 291,6 тис. пенсіонерів, і ще 2 млн 082,6 тис. осіб отримали збільшені пенсії більш як на 1000 грн.

Програма співпраці з Міжнародним валютним фондом передбачає прийняття пенсійного законодавства, яке в перспективі забезпечить бездефіцитність Пенсійного фонду.