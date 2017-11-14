Президент СБ порадив Гройсману, як позбутися корупції та поліпшити добробут українців

Створення Антикорупційного суду стане вирішальним кроком української влади у боротьбі з корупцією з точки зору іноземних інвесторів.

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Про це заявив президент Групи Світового банку Джим Йонг Кім в Києві під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

«Наступний крок (у боротьбі з корупцією - УНІАН), дуже важливий крок - це створення Антикорупційного суду. Звичайно, це є передумовою виділення кредиту МВФ, але я хочу сказати, що з точки зору інвесторів цей наступний крок є вирішальним», - сказав Джим Йонг Кім.

У свою чергу, Гройсман підкреслив, що мотивом для якнайшвидшого створення Антикорупційного суду є не транші МВФ, а інтереси безпосередньо українців.

«Антикорупційний суд потрібен не заради траншу... Його створення поставить крапку в створенні антикорупційної інфраструктури, покликаної запобігати і карати прояви корупції», - сказав прем'єр.

Нагадаємо, створення Антикорупційного суду є обов'язковою умовою продовження співпраці України і основного кредитора - Міжнародного валютного фонду.

Також, за словами президента СБ, земельна реформа, яка передбачає запуск ринку землі в Україні, зможе підвищити добробут людей, стимулювати економіку і дати впевненість інвесторам.

«Щодо земельної реформи - я зустрічався з багатьма лідерами бізнесу. Якщо подивитися на майбутнє земельної реформи - значно зросте прибуток людей, власників землі. З іншого боку, це дуже великий стимул для розвитку економіки. Зміниться ставлення, те, як на Україну дивляться ззовні. Я спілкуюся з багатьма інвесторами, і відчуття досі таке, що Україні потрібно зробити конкретні речі, щоб дати впевненість інвесторам», - сказав президент СБ.

У свою чергу, Гройсман підкреслив, що земельна реформа в Україні є чутливим питанням, але уряд готовий її впроваджувати з метою підтримки фермерства.

«Земельна реформа - це чутливе питання... Уряд готовий її впроваджувати в тому варіанті, який дасть змогу фермерству розвиватися", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планує до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) на продаж сільгоспземель.