Фіскальна служба "прикрила" два конвертцентри на Вінниччині та в Дніпрі

Державна фіскальна служба (ДФС) ліквідувала два міжрегіональних конвертаційних центру, що базуються у Вінницькій області та Дніпрі, повідомила прес-служба ДФС.

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Згідно з повідомленням, у Вінницькій області ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 130 мільйонів гривень. З метою прикриття незаконної діяльності фігуранти створили 28 суб'єктів господарювання, на рахунку яких підприємства реального сектора економіки перераховували безготівкові кошти за нібито поставлені товари. В подальшому кошти знімалися готівкою і поверталися замовникам за винагороду в розмірі 6-11%. При цьому ДФС встановила, що послугами "конвертів" скористалися посадові особи однієї з сільських рад Вінницького району.

У Дніпрі ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 300 мільйонів гривень. Протягом 2016-2017 років фігуранти також створили низку суб'єктів господарювання, які в подальшому використовувалися в злочинній схемі транзиту і конвертації.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України у 2016 році припинила діяльність 74 конвертаційних центрів.