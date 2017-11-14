В НБУ закликали повернути держрегулювання цін, щоб уповільнити інфляцію
За словами голови Ради НБУ, зараз в Україні спостерігається типова інфляція пропозиції.
Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає за доцільне відновлення роботи Державної цінової адміністрації та державного регулювання цін на продукти харчування для зниження темпів інфляції.
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Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.
«Аналізуючи наслідки рішення уряду про скасування регулювання цін на продукти харчування, вважаю його передчасним, оскільки в умовах монополізованої економіки України воно призвело до підвищення темпів інфляції. Вважаю за доцільне відновлення роботи Державної цінової адміністрації, яка на етапі переходу економіки України від рецесії до зростання здійснювала б контроль за ціноутворенням, на яке в даний час ринок має дуже односторонній специфічний вплив - зростанням споживчих цін», - написав він.
За словами Данилишина, зараз в Україні спостерігається типова інфляція пропозиції - під впливом зношеності основних виробничих фондів, низької ефективності і продуктивності праці, збільшення вартості обладнання, сировини і напівфабрикатів зростає собівартість продукції.
«Через збільшення витрат виробники змушені піднімати відпускні ціни. Це транслюється в ціни роздрібні. Тобто, ключовим чинником динаміки споживчих цін нині є збільшення собівартості продукції», - написав він.
Данилишин зазначив, що вплив НБУ на рівень інфляції є суттєвим, але він не має визначального значення.
«Сильний вплив на зростання споживчих цін мають чинники, які не є підконтрольними НБУ. Серед них, разом зі скасуванням регулювання цін на продукти харчування, - зростання адміністративно регульованих тарифів на послуги ЖКГ, збільшення цін виробників промислової і сільськогосподарської продукції. Ці чинники діють на стороні витрат, тому НБУ обмежений у протидії зростанню цін», - зазначив голова Ради Нацбанку.
Як повідомляв УНІАН, пілотний проект щодо скасування державного регулювання цін на продукти харчування працював в Україні з 1 жовтня 2016 року по 1 січня 2017 року.
Наприкінці грудня 2016 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що експеримент зі скасуванням держрегулювання виявився виправданим і не призвів до прискорення інфляції.
Після цього, Кабінет міністрів України з 1 липня 2017 року ухвалив рішення про скасування державного регулювання цін на продукти харчування.
В Україні в жовтні була зафіксована інфляція на рівні 1,2% до попереднього місяця і 14,6% - в річному вираженні.
Національний банк з 27 жовтня підвищив облікову ставку до 13,5% річних з 12,5% після майже дворічного циклу пом'якшення монетарної політики.
За оновленими прогнозами НБУ, інфляція на кінець року сповільниться до 12,2%, а не до 9,1%, очікуваних раніше.