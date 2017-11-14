Гройсман: ми можемо бути однією з найбагатших країн Європи, а не ходити по світу з "простягнутою рукою"

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що Україна може стати однією з найбільш динамічно розвиваючих країн Європи, за умови направлення грошей в підвищення якості життя людей і зростання національної економіки, інакше завжди ходитиме по світу з «простягнутою рукою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав під час Дня діалогу з парламентом та загальних зборів Асоціації міст України в Києві.

«Ми маємо врешті-решт відкрити можливості розвитку національної економіки. Ми можемо бути однією з найбільш заможних країн і динамічно розвинутих країн Європи, але для цього нам потрібні відповідні зміни, не просто прийняття рішень… Ми маємо говорити про те, куди ми ресурси, які внаслідок реформ ми можемо акумулювати, будуть направлятись», - сказав він.

«Ми маємо їх направляти в підвищення якості життя людей і зростання національної економіки. Інакше – ми завжди будемо ходити по світу з протягнутою рукою. Хто хоче ходити по світу з протягнутою руко? Я – ні!» - додав прем’єр-міністр.

«Я бачу те, що наступного року ми можемо забезпечити більше 3% зростання національної економіки. Національний продукт створюється на територіях – там підприємства, там робочі місця, там робота людей, там місцеві бюджети, там і податки», - переконаний прем’єр-міністр.

За його словами, з одного боку, необхідно створити нормальні умови в державі, а з іншого -місцеві ради мають створити нормальні умови ведення бізнесу і підприємництва, щоб правоохоронна система припинила тиснути на бізнес.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в другому кварталі 2017 року в річному вираженні зріс на 2,3%, у першому кварталі - на 2,5%.

Інфляція в Україні в жовтні становила 1,2% до попереднього місяця та 14,6% - у річному вираженні.

Кабінет міністрів України наприкінці травня погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%, а прогноз інфляції – до 12,9% з 8,1%, закладених у бюджеті-2017. Національний банк України прогнозує зростання ВВП в 2017 році на рівні 1,8%.

Міжнародний валютний фонд у листопаді зберіг прогноз зростання економіки України в 2017 році на рівні 2% і погіршив прогноз середньорічної інфляції на 1,3 процентних пункту - до 12,8%.

Раніше, 3 жовтня, Всесвітній банк також зберіг прогноз зростання української економіки в 2017 році на 2% за інфляції 10%.

Проект держбюджету України на 2018 рік розроблений на базі середньострокової бюджетної резолюції з прогнозованими показниками зростання економіки в 2018 році на 3% за інфляції в 11%.