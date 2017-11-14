Світовий банк не бачить причин відмовляти Україні в фінансових гарантіях на закупівлю газу

Світовий банк не бачить причин відмовляти Україні в подальшому наданні фінансових гарантій на закупівлю газу в період опалювального сезону, незважаючи на проблеми з корпоративним управлінням в Національному держхолдингу "Нафтогаз України".

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Про це повідомила сьогодні журналістам директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

Відповідаючи на питання, чи не буде конфлікт у "Нафтогазі" перешкодою для подальшої підтримки Світовим банком закупівель нашою країною газу, представник Світового банку нагадала, що минулого року банк видав гарантію на закупівлю газу на 0,5 мільярда доларів в зимовий період.

"Цей механізм поновлюваний, і їм знову можна скористатися. Цей фінансовий механізм працює дуже добре. Усі юридичні зобов'язання і умови виконуються, і тому у нас немає причин, незважаючи на проблеми в інших частинах сектора, це припиняти", - сказала Кахконен.

Вона підкреслила, що використовується механізм гарантує постачання газу і дозволяє їх диверсифікувати, знизивши залежність від поставок з Росії.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня прес-служба Національного нафтогазового холдингу "Нафтогазу" повідомила, що останні незалежні члени наглядової ради холдингу - Пол Уорвік та Маркус Річардс - заявили про свій намір піти у відставку, мотивуючи це згортанням реформ з боку українського уряду і втручанням держави у роботу компанії.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що реформа холдингу буде продовжена і пообіцяв оновити склад наглядової ради холдингу публічно і спільно з міжнародними партнерами.

У жовтні директор Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи та Кавказу Френсіс Маліж заявив, що ЄБРР готовий продовжити фінансову підтримку закупівель газу для України і навіть збільшити її обсяг, але розцінює як перешкода відсутність незалежної наглядової ради в "Нафтогазі".

Згодом президент ЄБРР Сума Чакрабарті заявив, що банк передав Україні перелік нових незалежних кандидатів до наглядової ради "Нафтогазу", вважаючи за необхідне продовжити реформу корпоративного управління компанії вже з новим керівним складом.

НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.