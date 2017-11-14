Голова Житомирської ОДА Гундич ініціює слухання за кожним напрямком використання департаментами бюджетних коштів

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич ініціює слухання за кожним напрямком використання департаментами ОДА бюджетних коштів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, вже на наступному тижні Гундич розпочне проводити слухання розпорядників щодо використання департаментами облдержадміністрації бюджетних коштів.

«Якщо раніше департаменти просто подавали у письмовому вигляді пакети документів з пропозиціями та планами щодо того, які саме суми коштів бюджету їм потрібні для роботи та фінансування програм, то тепер будуть проведені слухання, де розпорядники коштів захищатимуть кожну цифру і пояснюватимуть, для чого саме їм потрібні гроші. Це робиться для того, що бюджети обласних програм, та й загалом, бюджет Житомирщини на 2018 рік, були реалістичними», - пояснили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Про намір проводити такі слухання Гундич повідомив сьогодні, 14 листопада, під час наради з керівниками структурних підрозділів.

«Розпочинається підготовка до формування бюджетів на 2018 рік. І вони мають бути із реалістичними даними. Не потрібно занижувати доходи на початку формування бюджету, щоб потім розказувати, який великий відсоток перевиконання. Маємо одразу запланувати конкретно ті речі та їх фінансування, які будемо робити. Разом з головою облради (Володимиром Ширмою - УНІАН) ми проведемо тиждень бюджетних слухань. Я особисто хочу почути всіх розпорядників бюджетних коштів. Адже одна справа, коли ви на папері подаєте запити, а інша річ – коли ми з вами поспілкуємось, побачимо, чи ви дійсно хвилюєтесь та переживаєте за свою галузь, хто як вникає та розуміє проблематику. І по кожній цифрі ви будете мені доповідати», – сказав голова облдержадміністрації.

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Він також звернув увагу присутніх на те, що планувати бюджети потрібно разом із реальними витратами на енергоносії.

«Ми проводимо енергозберігаючі заходи в комунальних підприємствах – замінюємо котли, дахи, міняємо лампочки. Дивно, що вартість закладених енергоносіїв з попередніх років практично не змінюється. Тобто, кожному керівнику потрібно підходити з реальними цифрами до формування бюджетів», - сказав Гундич.

Він підкреслив, що й ціни на товари в області також мають бути реальними. "Адже відтепер департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва буде моніторити всі ціни для того, щоб під час формування бюджетів вони не були завищеними", - зазначають у прес-службі відомства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирсьокої обласної ради, на 21 грудня запланована сесія цієї ради, де мають розглядати бюджет області на 2018 рік. 13 листопада голова облради Володимир Ширма підписав відповідне розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Гундич доручив новообраним головами сформувати реалістичні бюджети на наступний рік.