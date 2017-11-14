Проведення реформ забезпечить світле майбутнє для України – президент СБ

Проведення земельної, антикорупційної, медичної та пенсійної реформ забезпечать світле майбутнє для України та її громадян, заявив журналістам президент групи Світового банку Джим Кім, який перебуває з візитом у Києві.

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"Якщо ці умови будуть виконані, то майбутнє України дійсно буде світлим", - сказав Кім, зробивши особливий акцент на земельній реформі.

Він підкреслив, що в Україні знаходиться третина світових запасів чорнозему, і земельна реформа важлива не тільки для України, але і для всього світу.

Говорячи про антикорупційну реформу, Кім нагадав про необхідність створення антикорупційного суду.

Крім того, він заявив, що Світовий банк готовий підтримувати подальше впровадження медичної реформи високими темпами.

За його словами, пенсійна система за результатами реформи повинна приносити користь, бути стабільною і допомагати в першу чергу уразливим верствам населення, але при цьому містити стимули для громадян вкладати в неї кошти.

Довідка УНІАН. Світовий банк - міжнародна фінансова організація, яка надає фінансову та технічну допомогу країнам, що розвиваються. За останні два роки група Світового банку надала Україні близько 4,7 мільярда доларів США у формі бюджетної фінансової допомоги, інвестиційних операцій і фінансування приватного сектора.

Президент групи Світового банку Джим Йонг Кім 12-14 листопада відвідав Київ з першим візитом в історії взаємовідносин України зі Світовим банком. В ході візиту Кім зустрівся з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм та керівниками парламентських фракцій, київським головою Віталієм Кличком, керівництвом антикорупційних органів, представниками громадянського суспільства і приватного сектора.