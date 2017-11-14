Зростання економіки України сповільнилося до 2,1% - Держстат

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі 2017 року в річному вираженні – у порівнянні з третім кварталом 2016 року сповільнилося до 2,1% після 2,3% зростання кварталом раніше.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні оцінки, порівняно з попереднім, другим кварталом 2017 року, з урахуванням сезонного фактора ВВП зріс на 0,2%.

Раніше, 3 листопада, Національний банк оприлюднив свої оцінки, згідно з якими зростання ВВП України в третьому кварталі 2017 року в річному вираженні становило 2%.

ВВП України у другому кварталі 2017 року в річному вираженні зріс на 2,3%, у першому кварталі - на 2,5%.

Загалом за 2016 рік ВВП України зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксоване вперше за останні 4 роки.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 10 жовтня зберіг прогноз зростання реального ВВП України в 2017 році на 2%.

До цього, 3 жовтня, Всесвітній банк також зберіг прогноз зростання української економіки в 2017 році на 2%.

У Кабінеті міністрів України прогнозують зростання економіки в поточному році на 1,8% при інфляції 12,9%, в Національному банку – на 2,2% при інфляції на кінець року 12,2%.