Торговий баланс України з початку року пішов в мінус на $1,2 мільярда

Зовнішньоторговельний баланс України за підсумками січня-вересня 2017 року зведений з дефіцитом в 1,205 мільярда доларів проти 606,7 мільйона доларів профіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, імпорт товарів і послуг до України в січні-вересні становив 39,285 мільярда доларів, експорт – 38,08 мільярда доларів.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками січня-червня 2017 року зведений з дефіцитом у 98,6 мільйона доларів проти 950,8 мільйона доларів профіциту за аналогічний період попереднього року.

У 2016 році зовнішньоторговельний баланс України було зведено з профіцитом на рівні 337,3 мільйона доларів, що в 11 разів нижче профіциту за 2015 рік на рівні 3,828 мільярда доларів.