Рада прийняла в першому читанні зміни до Бюджетного кодексу

Верховна Рада України прийняла за основу урядовий законопроект про зміни до Бюджетного кодексу для цілей державного бюджету України на 2018 рік з низкою поправок профільного комітету.

Читайте такожМісія МВФ приїде до України обговорити держбюджет-2018

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту №7116 проголосував 251 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект, представник Комітету з питань бюджету Костянтин Іщейкін рекомендував парламенту прийняти законопроект за основу з рекомендаціями комітету.