Рада прийняла в першому читанні зміни до Бюджетного кодексу
17:38, 14 листопада 2017Фінанси
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За прийняття відповідного законопроекту №7116 проголосував 251 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Рада прийняла в першому читанні зміни до Бюджетного кодексу / фото УНІАН
Верховна Рада України прийняла за основу урядовий законопроект про зміни до Бюджетного кодексу для цілей державного бюджету України на 2018 рік з низкою поправок профільного комітету.
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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту №7116 проголосував 251 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Представляючи законопроект, представник Комітету з питань бюджету Костянтин Іщейкін рекомендував парламенту прийняти законопроект за основу з рекомендаціями комітету.
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