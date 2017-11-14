Хакери викрали з українського банку майже мільйон доларів

У квітні 2016 році хакерське угрупування викрало з українського банку ПАТ «Банк Кредит Дніпро» майже мільйон доларів. Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва від 23 жовтня 2017 року, яка доступна у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте такожБанки не повідомляють про ураження їх систем внаслідок кібератак - НБУ"У квітні 2016 року «хакерське» злочинне угрупування, до складу організаторів яких входять громадяни Російської Федерації та України, за допомогою розповсюдження шкідливого програмного забезпечення у інформатизованій системі банку ПАТ «Банк Кредит Дніпро» створено несанкціонований платіжний документ на переказ суми 950 831,85 доларів США на рахунок OSA11443633305029 компанії FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD, відкритого у банку SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 12 ZHONG SHAN DONG YI LU SHANGHAI", - йдеться у документі.

Наголошується, що після цього вказані кошти були незаконно перераховані на рахунок цієї компанії. Водночас, за версією слідства, члени угрупування, за пособництва громадян України, Російської Федерації, Вірменії та Азербайджану зняли ці гроші через банкомати на території Китаю без наявних платіжних документів, чим завдали збитків банку на суму майже мільйон доларів.

Згідно з текстом ухвали, за цим фактом Головне слідче управління Генеральної прокуратури з 16 червня 2017 року розслідує кримінальне провадження за заявою ПАТ «Банк Кредит Дніпро». Кваліфікація кримінального провадження - ч.ч. 3, 4 ст. 190 ("шахрайство") , ч. 5 ст. 185 ("крадіжка"), ч. 2 ст. 361-1 ("створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут"), ч. 2 ст. 200 ("незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима,

обладнанням для їх виготовлення

") та ч. 2 ст. 361 ("несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку") КК України.