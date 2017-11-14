Рада ухвалила держбюджет-2018 в першому читанні (відео)

Верховна Рада України ухвалила за основу урядовий проект державного бюджету України на 2018 рік із низкою поправок згідно з висновком Комітету з питань бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалила за основу відповідної постанови про затвердження висновку комітету до законопроекту №7000 проголосували 265, а в цілому - 260 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Представляючи законопроект, заступник міністра фінансів Сергій Марченко закликав підтримати рішення комітету, щоб продовжувати роботу над бюджетом. «Просимо підтримати висновок комітету в зазначеній редакції з тим, щоб ми, вже відстаючи від графіка, могли активно відпрацювати їх і далі рухатися по бюджетному процесу», - сказав він.

У свою чергу, заступник голови профільного парламентського комітету Сергій Мельник оголосив рішення Комітету рекомендувати парламенту ухвалити проект держбюджету-2018 за основу з низкою пропозицій комітету, викладених у висновку за результатами розгляду проекту. «Прошу поставити на голосування рішення комітету, за винятком пункту 1.11 бюджетних висновків», - сказав він.

Крім того, за підсумками обговорення проекту в сесійній залі Мельник запропонував підтримати поправку про реалізацію митного експерименту в 2018 році, згідно з якою щомісячні індикативні показники надходжень митних платежів до загального фонду держбюджету-2018 будуть розраховуватися з урахуванням індексу споживчих цін у 2017 році.

Підсумовуючи обговорення, присутній в парламенті прем'єр-міністр Володимир Гройсман відзначив, що урядовий проект є бюджетом економічного розвитку і повною мірою враховує інтереси децентралізації.

«Окремо хочу подякувати кожному народному депутату. Багато було мудрих думок у цьому залі, і у нас буде час, щоб ми відпрацювали кожну пропозицію і врахували її. Ми абсолютно відкриті для якісної співпраці й вважаємо, що розвиток національної економіки - пріоритет номер один», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 вересня прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований у парламенті 15 вересня проект держбюджету на 2018 рік із доходами в сумі 877 млрд грн, видатками - 948 млрд грн і показником дефіциту - 77,9 млрд грн, або 2,4% ВВП.

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Граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2018 року встановлено в сумі 1,999 трлн грн, гарантованого державою боргу - 747,6 млрд грн, що в сумі, за оцінками уряду, становить 84,6% ВВП.

Бюджет розроблений на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки в 2018 році на 3% при інфляції 11%.

За результатами аналізу законопроекту Бюджетний комітет Ради запропонував депутатам ухвалити його в першому читанні з низкою поправок, зокрема, збільшити витрати з ряду програм і компенсувати це збільшенням прибутку, що перераховується Національним банком, на 1,725 млрд грн і надходжень з ряду податків і зборів, зокрема, з податку на доходи фізичних осіб та з ренти за користування надрами для видобутку природного газу.