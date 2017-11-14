Нацбанк розширює можливості бізнесу з виплати дивідендів іноземним інвесторам

Національний банк розширює можливості бізнесу на репатріацію дивідендів за кордон в іноземній валюті, дозволивши компаніям крім дивідендів за 2014-2016 роки виплачувати дивіденди за 2013 рік в межах 2 мільйонів доларів на місяць на одну юридичну особу (емітента, депозитарної установи або іноземного інвестора).

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №112, яка набирає чинності з 15 листопада, репатріація дивідендів за 2014-2016 роки відбуватиметься як і раніше, в рамках місячного ліміту 5 мільйонів доларів.

Крім того, НБУ дозволив резидентам-позичальникам, які перебувають в процесі ліквідації, достроково погашати зовнішні запозичення на користь нерезидентів відповідно до черговості задоволення вимог кредиторів за законодавством України.

Регулятор вважає, що зазначені кроки не призведуть до значного зростання попиту на валюту, оскільки зараз купівля валюти для репатріації дивідендів за 2014-2016 роки становить менше 4% попиту на валюту на міжбанківському ринку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в червні 2016 року дозволив репатріацію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2015 роки, встановивши обмеження на перерахування таких дивідендів за кордон на одну особу в місяць у межах більшого значення – еквівалента 1 мільйона доларів США, або 10% загального обсягу дивідендів до виплати.

У травні 2017 року НБУ дозволив бізнесу виплачувати дивіденди іноземним інвесторам за 2014-2016 роки, при цьому максимальна сума відповідних перерахувань за кордон була збільшена в 5 разів – до 5 мільйонів доларів протягом місяця.

За оцінками НБУ, на початок листопада бізнес з червня 2016 року, або з моменту скасування заборони на репатріацію дивідендів за 2014-2016 роки, вивів з України дивіденди іноземним інвесторам на 2,118 мільярда доларів, що становить майже 42% заявленого компаніями обсягу репатріації дивідендів.