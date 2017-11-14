Долар та євро дорожчають: Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 15 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2649,6372 (14 листопада – 2648,7953)

100 EUR – 3111,9989 (14 листопада – 3087,4358)

10 RUR – 4,4442 (14 листопада – 4,4757)

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Як повідомляв УНІАН, 14 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,47/26,49 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,10/31,12 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4964 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 560 угод на суму 318,60 мільйона доларів.