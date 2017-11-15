Єврокомісар пропонує ввести жорсткі санкції проти податкових оазисів

Комісар ЄС з економіки П'єр Московісі пропонує ввести жорсткі санкції проти країн, які відмовляються співпрацювати з фінансовими органами Євросоюзу.

Про це Московісі заявив у вівторок, 14 листопада, на тлі нещодавньої публікації "райських досьє" - розслідування, в якому йшлося про шляхи ухилення від податків політиками, корпораціями та світовими знаменитостями, пише dw.com.

"Ні для кого не секрет: як тільки ми націлимося на гаманець, все відразу прийде в рух", - підкреслив єврокомісар на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

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Він закликав країни Євросоюзу діяти без зволікань. Міністри фінансів країн ЄС на засіданні 5 грудня повинні опублікувати "чорний список" податкових оаз країн і територій, які відмовляються від міжнародного співробітництва в боротьбі з ухиленням від сплати податків, вважає П'єр Московісі. Цей список, на його думку, повинен бути "справжнім" і передбачати введення санкцій.

Необхідно покласти край "культурі (банківської - Ред.) таємниці" та забезпечити більшу прозорість сплати податків, заявив далі комісар ЄС. Податкові оазиси, за його словами, "трохи схожі на вампірів - для них немає нічого страшнішого світла".

Московісі також запропонував розробити нові, більш прозорі правила звітності для податкових консультантів, юристів та банків, які продають програми, що дозволяють ухилитися від податків, і зобов'язати їх надавати ці програми податковим органам своїх країн. Якщо з'ясується, що програми, які продають їх компанії, нелегальні, слід притягнути до відповідальності. Якщо програмне забезпечення не порушує податкове законодавство, фінансові органи зможуть з їх допомогою усунути прогалини в законах.

Минулого тижня міністри фінансів країн ЄС домовилися опублікувати "чорний список" податкових оаз. Остаточного рішення, які саме слід ввести санкції проти країн, які потрапили у цей перелік, поки не прийнято.