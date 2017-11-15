Мінфін обіцяє підготувати держбюджет-2018 до другого читання у двотижневий термін
14 листопада парламент підтримав у першому читанні проект держбюджету на 2018 рік, а також зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, які мають безпосередній вплив на бюджет.
Міністерство фінансів підготує проект державного бюджету України на 2018 рік до другого читання відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради і подасть його на розгляд парламенту у двотижневий термін.
Як нагадала прес-служба міністерства, 14 листопада парламент підтримав у першому читанні проект держбюджету на 2018 рік, а також зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, які мають безпосередній вплив на бюджет.
«Під час обговорення проекту бюджету 2018 у парламенті депутати висловили низку пропозицій до обговорення до другого читання проекту держбюджету. У двотижневий строк Мінфін підготує проект Закону про Держбюджет на 2018 рік до другого читання відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради та подасть його на розгляд парламенту», - наголошується в повідомленні.
Мінфін підкреслив, що проект держбюджету на 2018 рік сформовано на засадах реалістичності, збалансованості, прозорості, ефективності та стратегічності.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 14 листопада прийняла за основу з низкою поправок, згідно з висновком Комітету з питань бюджету, урядовий проект державного бюджету України на 2018 рік з показником дефіциту в розмірі 77,9 млрд грн, або 2,4% ВВП.
Бюджет розроблено на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки у 2018 році на 3% за інфляції 11%.
За результатами аналізу законопроекту Бюджетний комітет Ради запропонував депутатам збільшити витрати по ряду програм і компенсувати це збільшенням прибутку на 1,725 млрд грн, який перераховується Національним банком, і надходжень по ряду податків і зборів, зокрема, з податку на доходи фізичних осіб та по ренті за користування надрами для видобутку природного газу.