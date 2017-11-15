Мінфін обіцяє підготувати держбюджет-2018 до другого читання у двотижневий термін

Міністерство фінансів підготує проект державного бюджету України на 2018 рік до другого читання відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради і подасть його на розгляд парламенту у двотижневий термін.

Як нагадала прес-служба міністерства, 14 листопада парламент підтримав у першому читанні проект держбюджету на 2018 рік, а також зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, які мають безпосередній вплив на бюджет.

«Під час обговорення проекту бюджету 2018 у парламенті депутати висловили низку пропозицій до обговорення до другого читання проекту держбюджету. У двотижневий строк Мінфін підготує проект Закону про Держбюджет на 2018 рік до другого читання відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради та подасть його на розгляд парламенту», - наголошується в повідомленні.

Мінфін підкреслив, що проект держбюджету на 2018 рік сформовано на засадах реалістичності, збалансованості, прозорості, ефективності та стратегічності.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 14 листопада прийняла за основу з низкою поправок, згідно з висновком Комітету з питань бюджету, урядовий проект державного бюджету України на 2018 рік з показником дефіциту в розмірі 77,9 млрд грн, або 2,4% ВВП.

Бюджет розроблено на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки у 2018 році на 3% за інфляції 11%.

За результатами аналізу законопроекту Бюджетний комітет Ради запропонував депутатам збільшити витрати по ряду програм і компенсувати це збільшенням прибутку на 1,725 млрд грн, який перераховується Національним банком, і надходжень по ряду податків і зборів, зокрема, з податку на доходи фізичних осіб та по ренті за користування надрами для видобутку природного газу.