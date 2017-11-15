Нерівність зростає: половиною багатств світу володіє 1% людей

За минулі 12 місяців сукупний добробут населення планети зріс на 6,4%, до $280 трлн, це найвищий показник з 2012 року, йдеться в доповіді Global Wealth Report 2017, яку підготував Credit Suisse Research Institute.

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Добробут планети зростав швидше, ніж чисельність її населення, відзначають автори доповіді. Через це показник середнього добробуту на дорослу душу населення Землі також досяг рекордної позначки в $56,5 тис., передає РБК.

При цьому з 2007 року зростає показник нерівності розподілу добробуту. В Credit Suisse розрахували, що зараз 1% найбільш забезпечених людей на Землі володіють 50,1% добробуту планети. На початку 2000-х цей показник становив 45,5%, потім з 2006 по 2008 рік опустився до 42,5%, але у всі наступні роки демонстрував зростання.

За розрахунками експертів Credit Suisse, як мінімум наступні п'ять років сукупний глобальний добробут продовжить збільшуватися. До 2022 році сукупний добробут досягне позначки $341 трлн. При цьому найбільше зростання буде спостерігатися у країн, що розвиваються. Приблизно на $10 трлн (або 33%) зросте сукупний добробут Китаю. Зараз рівень добробуту найбільше зростає в США, йдеться в доповіді.

Крім того, кількість доларових мільйонерів у світі зросла на 2,3 млн осіб, приблизно половина з них проживає в США, випливає з доповіді. У той же час у Великобританії стало на 34 тис. менше мільйонерів, а в Японії — більше ніж на 300 тис.

У той же час добробут 3,5 млрд осіб, або 70% дорослого населення Землі становить менше $10 тис. в перерахунку на душу населення (в сукупності на них припадає 2,7% глобального добробуту).

В кінці жовтня доповідь про доларових мільярдерів опублікували UBS і PwC. Згідно з їхнім дослідженням, у 2016 році в світі стало на 10% більше доларових мільярдерів, а зростання їх сукупного статку становило 17%. Сукупний капітал 1,5 тис. мільярдерів Землі становив $6 трлн, йшлося в тій доповіді.