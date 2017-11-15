Мінфін розробив новий механізм реєстрації податкових накладних з ПДВ

Міністерство фінансів України розробило новий механізм реєстрації податкових накладних з податку на додану вартість, в рамках якого пропонує зобов'язати Державну фіскальну службу повідомляти платникам податків детальні висновки за результатами розгляду документів на відшкодування ПДВ та причини відмови у їх прийнятті.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну з посиланням на відповідний проект наказу, новий механізм підвищить якість прийнятих ДФС рішень, а платник податків буде отримувати мотивовані висновки у разі відмови в реєстрації податкових накладних.

Мінфін зазначив, що таке рішення прийнято за результатами аналізу судових рішень за позовами платників податків, в більшості яких рішення ДФС не містили чітких причин відмови.

Як повідомляв УНІАН, система автоматичного блокування ризикових податкових накладних, що почала роботу 1 липня 2017 року, за місяць своєї роботи заощадила 1,5 млрд грн бюджетних коштів. За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, уряд завдяки впровадженню автоматичної системи відшкодування податку на додану вартість повністю подолав корупцію в цій сфері.

Тим не менш, Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики зареєстрував в парламенті законопроект про зміни до Податкового кодексу щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Депутати вважають, що система чинить тиск на реальний бізнес і видає відсоток помилок під час зупинки накладних.

На думку міністра фінансів Олександра Данилюка, прийняття запропонованого комітетом законопроекту про модифікацію системи автоматичної зупинки реєстрації податкових накладних протягом короткого часу призведе до повернення корупційних схем відшкодування ПДВ. У свою чергу, голова уряду пообіцяв не допустити знищення системи публічного адміністрування ПДВ.