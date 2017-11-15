Гройсман не хоче бюджету "під ялинку" - очікує прийняття в першій декаді грудня

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив уряду доопрацювати прийнятий у першому читанні проект державного бюджету на 2018 рік до другого читання до пленарного тижня з 1 по 10 грудня.

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Про це він повідомив під час засідання уряду

«Я хотів доручити команді уряду, Міністерству фінансів організувати доопрацювання з урахуванням зауважень, які були висловлені народними депутатами, до другого читання з 1 по 10 грудня на пленарний тиждень, який буде в ці дати», - сказав він.

Прем'єр-міністр подякував депутатам за прийняття законопроекту про державний бюджет на 2018 рік у першому читанні.

«Бюджет є абсолютно збалансованим, бюджет є бюджетом економічного зростання. Ми передбачаємо, що в наступному році ми зможемо досягти економічне зростання більше 3%», - сказав він.

Гройсман зазначив, що дуже важливо, щоб бюджет було прийнято у першій декаді грудня, що дасть можливість встигнути всім адаптувати свою роботу, починаючи з 1 січня 2018 року.

«Ми повинні бути передбачувані, ми не можемо робити під ялинку ніяких сюрпризів, маємо заздалегідь приймати ті рішення, які необхідні», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Верховна Рада України прийняла за основу урядовий проект державного бюджету України на 2018 рік з показником дефіциту в розмірі 77,9 млрд грн, або 2,4% ВВП, з низкою поправок, згідно з висновком Комітету з питань бюджету.

Бюджет розроблено на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки у 2018 році на 3% за інфляції 11%.

За результатами аналізу законопроекту Бюджетний комітет Ради запропонував депутатам ухвалити його в першому читанні з низкою поправок, зокрема, збільшити витрати з ряду програм і компенсувати це збільшенням прибутку, що перераховується Національним банком, на 1,725 млрд грн і надходжень з ряду податків і зборів, зокрема, з податку на доходи фізичних осіб та з ренти за користування надрами для видобутку природного газу.