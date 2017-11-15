Перекази в Україну у 8 разів перевищили перекази з країни

Обсяг грошових переказів в Україну з використанням систем переказу коштів у січні-вересні становив 1,747 млрд дол., що у 8 разів перевищує обсяг переказів з країни за цей період в обсязі 207 млн дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг переказів у межах України за 9 місяців становив 3,180 млрд дол.

Нацбанк зазначив, що за цей період на території країни надавали послуги 34 системи переказу коштів, зокрема, 27 створених резидентами і 7 - нерезидентами.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошових переказів в Україну з використанням міжнародних систем переказу в 2016 році становив 2,488 млрд дол. США, що у 7 разів перевищує обсяг переказів за межі країни.