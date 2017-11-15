Те, що завжди крали: Гройсман похвалився зростання надходжень від Фіскальної служби на 150 мільярдів

Зростання надходжень від Державної фіскальної служби за підсумками 2017 року порівняно з минулим роком становитиме 150 млрд грн.

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Про це в ході засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Загалом по ДФС - по митниці та податковій, перевиконання надходжень порівняно з минулим роком буде близько 150 млрд грн - це те, що завжди крали на ПДВ, відкатах, конвертації, контрабанді, те, що не доходило до економіки нашої країни», - сказав прем'єр.

При цьому Гройсман зазначив, що, незважаючи на опір у наведенні порядку на митницях, перевиконання надходжень порівняно з минулим роком від них становитиме 60 млрд грн.

Прем'єр подякував за виконану роботу керівнику ДФС Мирославу Продану.

Як повідомляв УНІАН, ДФС за 10 місяців поточного року спрямувала до загального фонду державного бюджету 608,6 млрд грн, що на 128,7 млрд грн, або 27%, більше, ніж за відповідний період минулого року.