Надходження від ліцензування лотерей знову не включені до проекту бюджету на 2018 рік

Надходження від ліцензування лотерей знову не включені в проект бюджету на 2018 рік, повідомляє "Лівий берег".

Нагадаємо, проект нових ліцензійних умов для українського ринку лотерей був відправлений Мінфіном на затвердження в Уряд Гройсмана наприкінці травня 2017 року. Однак до сих пір цей документ навіть не потрапив до порядку денного Кабінету Міністрів України.

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Нові ліцензійні умови, розроблені Мінфіном, передбачають внесення операторами ринку плати за право вести діяльність по організації лотерей. Фіксована частина плати за ліцензію - 162 мільйона 400 тисяч гривень (100 тисяч мінімальних прожиткових мінімумів). Також щорічні фіксовані платежі будуть стягуватися з пунктів розповсюдження лотерей. Таким чином, тільки з однієї компанії держава зможе отримати більше 200 мільйонів гривень фіксованих податків.

За даними ДФС, у 2014 році загальний оборот ринку лотерей доходив до 12,4 мільярда гривень. При цьому, податків до бюджету з цієї суми було сплачено менше 3% - 318 мільйонів гривень. Реальний обсяг грального ринку Мінфін оцінює в 40 мільярдів гривень. "Проект нових ліцензійних умов був підготовлений з урахуванням цих даних. Учасники ринку цілком здатні заплатити зазначену в проекті суму як плату за вхід на ринок, в результаті чого бюджет тільки в цьому році зможе додатково отримати кілька сотень мільйонів гривень", - зазначають джерела в міністерстві.

Український ринок лотерей працює без ліцензійних умов і без ліцензій з 2012 року. Дана ситуація стала можливою завдяки схемі, що була впроваджена за часів правління Віктора Януковича. Так, в 2012 році був прийнятий закон про лотереї, що покладав на Мінфін зобов'язання розробити та затвердити нові ліцензійні умови. Однак в текст закону були внесені перехідні положення, які дозволяли операторам працювати за наявними у них ліцензіями до затвердження Мінфіном нових ліцензійних умов. Незважаючи на те, що терміни дії ліцензій у всіх лотерейних компаній закінчилися у 2013 році, нові ліцензійні умови досі не затверджені. Відсутність регуляторних умов призвела до падіння податкових надходжень і сприяла розквіту гральних клубів під виглядом лотерей.

Відсутністю ліцензійних умов користуються компанії "М.С.Л" і "Патріот", які є компаніями російських бізнесменів, близьких до Кремля. У 2015 році обидві компанії потрапили до списку російських юридичних осіб, щодо яких РНБО ввів санкції. Однак вони досі продовжують організовувати лотереї в Україні. У разі затвердження Кабміном нових ліцензійних умов, компанії, що знаходяться під дією санкцій, не зможуть отримати ліцензії, і їх діяльність на українському ринку лотерей буде припинена.

6 листопада партія "Національний корпус" провела акцію з блокування роботи російського лотерейного оператора "М.С.Л.".