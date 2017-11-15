В Києві суд відмовився стягнути з НБУ 1,6 мільярда на користь сина Януковича

Печерський районний суд Києва залишив без задоволення позов до Національного банку про відшкодування збитків у розмірі 1,6 млрд грн власника ліквідованого «Всеукраїнського банку розвитку» Олександра Януковича - сина екс-президента України Віктора Януковича.

Як повідомляється на сайті НБУ, Янукович вимагав відшкодування збитків у зв'язку з виведенням з ринку «Всеукраїнського банку розвитку», акціонером якого він був, проте суд не знайшов підстав для задоволення позову.

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Нацбанк нагадав, що у січні 2016 року Вищий адміністративний суд України підтвердив правомірність рішення про визнання «Всеукраїнського банку розвитку» неплатоспроможним після застосування санкцій Європейського Союзу до його акціонеру.

Також повідомляється, що протягом 2014-2017 років НБУ виграв 65 судових процесів за позовами про визнання дій регулятора щодо збанкрутілих банків протиправною, і ще 85 подібних справ перебувають на розгляді в судах різних інстанцій.

Як відомо, «Всеукраїнський банк розвитку» (Київ) працював на ринку України з 2009 року і входив до групи великих банків. За час перебування президента Віктора Януковича при владі активи банку зросли майже у 13 разів.

Національний банк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації «Всеукраїнського банку розвитку» 21 грудня 2014 року. З 27 листопада 2014 року у банку працювала тимчасова адміністрація.